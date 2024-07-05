مستوطنون يطلقون النار صوب منازل ويعتدون على مواطنين بالخليل

وطن: أطلق مستوطنون الرصاص الحي، مساء اليوم الخميس، باتجاه منازل المواطنين، وهاجموا خيام المواطنين في بلدة دورا وقرية بيرين في الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان مستوطنين من البؤرة الاستيطانية التي تم إقامتها حديثا في منطقة "خلة طه" جنوب غرب الخليل، أطلقوا الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في منطقتي العابد والطبقة المحاذية لتلك البؤرة الاستيطانية، دون ان يبلغ عن اصابات في صفوف المواطنين.

وفي قرية بيرين شرقا، هاجم مستوطنون مسلحون يرتدون زي قوات الاحتلال الاسرائيلي خيام للمواطنين واعتدوا على من فيها من نساء وأطفال.

وقال رئيس مجلس قروي بيرن: ان المستوطنين هاجوا الخيام التي أقامها الأهالي لأصحاب المنازل التسعة التي هدمتها قوات الاحتلال صباح اليوم في القرية، واعتدوا على من فيها، ما ادى الى اصابة عدد من الأطفال والنساء برضوض، بالاضافة الى اعطاب اطارات بعض المركبات، قبل ان يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على مغادرة المكان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت بالجرافات صباح اليوم الخميس، تسعة منازل ومنشة زراعية في القرية، مخلفة أكثر من تسع عائلات بلا مأوى.