طوفان الأقصى" في اليوم الـ273.. مجازر جديدة في الشجاعية والمقاومة توقع جنود الاحتلال في كمائن محكمة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ273، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها العنيف على حي الشجاعية والمناطق الشرقية لمدينة غزة. حيث اعلنت وزارة الصحة أن عدد شهداء العدوان ارتفع إلى 38 ألف شهيد و87 ألفا و445 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ميدانيا، شهد القطاع معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال، وأعلنت كتائب القسام، أنها أوقعت قوتين من جيش الاحتلال في كمينين بمدينة رفح وحي الشجاعية في غزة.

ومع استمرار المعارك في حي الشجاعية، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا اليوم دبابتي "ميركافا4″ بقذائف "الياسين 105"، كما استهدفوا بالاشتراك مع سرايا القدس، دبابة من نفس الطراز بعبوة "شواظ" في حي الشجاعية أيضا.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال إصابة 23 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ273: