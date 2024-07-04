حماس: مصادقة الاحتلال على توسيع المستوطنات في الضفة تعبير واضح عن استهتار حكومة المتطرفين بالقوانين الدولية

وطن: قالت حركة (حماس) مساء الخميس، أن مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 5300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة المحتلة، هي تعبيرٌ واضح عن استهتار حكومة المتطرفين بكافة القوانين والقرارات الدولية التي تجرّم الاستيطان، وتأكيدٌ على مواصلتها العمل على قضم المزيد من الأرض الفلسطينية

وأكدت على أن "هذه القرارات الفاشية لن تزيد شعبنا المرابط ومقاومته الباسلة، إلا تمسكّاً بخيار الثبات على هذه الأرض، وتصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال في كافة المحاور، حتى دحر عدوانه عن أرضنا ومقدساتنا".

وطابت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات فاعلة لردع جيش الاحتلال الإرهابي، ووقف حربه الوحشية على شعبنا في غزة والضفة.