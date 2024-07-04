سلاح المدفعية في حزب الله يؤكد أن جيش الاحتلال ينتظره مفاجآت كبرى

وطن: أكد الضابط في وحدة سلاح المدفعية في حزب الله “الحاج محمد علي”، أن "عمل 17 عاماً لم يظهر منه إلا اليسير اليسير، من ناحية كم النار ودقة النار ومدايات النار ينتظر الاحتلال مفاجآت كبرى على مستوى المعركة البرية، باستخدام الأسلحة التي ظهرت نشرت وعبر أسلحة لم تكشف حتى الآن كمًا ونوعَا".

وأكد الضابط في وحدة سلاح المدفعية،"نحن الآن في مرحلة من المعركة قد تتوسع إلى حرب وقد تبقى ضمن هذه الضوابط والظروف حتى انتهائها، والمقاومة بالنسبة لها تقف الحرب بغزة تقف عندنا بناء لتوجيه القيادة".



وجزم الحاج محمد بأن المعركة لو كانت بلا سقوف لكان المشهد مختلفاً، من ناحية أنواع الأسلحة والذخائر التي سيزج بها في المعركة لناحية التدمير ومديات الضربات.

وكشف عن صاروخ جديد جرى ادخاله الخدمة خلال معركة إسناد “طوفان الاقصى”، وهو من عائلة البركان الثقيل ويحمل اسم صاروخ “جهاد”، وكان هناك حكمة لدى قيادة المقاومة بعدم الكشف عن تسميته لهذا السلاح، الذي هو من تصميم مهندسي المقاومة فنياً وبكامل تفاصيله، وقد دخل هذا السلاح خلال المعركة الحالية، واستهدف العديد من مواقع الاحتلال.



وذكّر الضابط في وحدة سلاح المدفعية بأن هذا السلاح دخل منذ صباح الثامن من تشرين الأول في معركة “إسناد غزة” إنطلاقاً من مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ليكمل لنحو 9 أشهر في حرب غير متماثلة من ناحية فارق القوة بين المقاومة الإسلامية وجيش الاحتلال، وأضاف أن المقاومة استطاعت منذ بداية انطلاقة عمليات الإسناد ابتداع أساليب وطرق لتشغيل أسلحة المدفعية حتى تعطي جدواها ومن بينها السلاح الثقيل والعمل عليه في بعض الأماكن بشكل يناسب قتال المقاومة وأساليبها بمنازلة جيش الاحتلال، منوهاً إلى معنويات العنصر البشري القادر على تشغّيل هذه الأسلحة في ظل التفوق الجوي والناري لجيش الاحتلال.



وتناول الحاج محمد علي المسار التاريخي للوحدة، الذي يمكن تقسيمه إلى 3 مراحل وفقاً لدوره: مرحلة 1993 لتأمين الردع مقابل غارات الاحتلال الجوية، ومرحلة 1996 لتثبيت معادلة الردع السابقة من جديد، والمرحلة اللاحقة حتى تحرير 2000، حيث واجهت المقاومة أسلوب “العقاب يطارد الأفعى” الذي طبقه الاحتلال ضد المقاومة، فبدأت الوحدة بتطويع الأسلحة من أسلحة ثابتة إلى أسلحة ذات استخدام تكتيكي مناسب لهذه المعركة، ولتواجه أسلوب “العقاب يطارد الأفعى” عملت المقاومة على الرمي من مرابض، يتم إخلاؤها بوقت قصير نسبياً، بواسطة منصات محمولة على آليات، تنفذ الرمية وتنسحب.

وعلى مستوى الأسلحة والذخائر، كشف الضابط في وحدة سلاح المدفعية عن وجود 3 أنواع من صاروخ بركان، الذي صممه مهندسو المقاومة الإسلامية في لبنان، وهي خفيفة ومتوسطة وثقيلة، ولفت إلى أن الهدف الرئيسي لسلاح البركان هو معركة الجليل، لتدمير مواقع العدو الأمامية بشكل كامل حتى لا يبقى مواقع يستقر فيها جيش الاحتلال إن كانت مواقع أمامية أو مقرات قيادية، كما أنه مخصص للقتال ضمن البيئة العمرانية، حيث على المقاومة تقديم دعم ناري من خلاله لقوة المناورة التي تريد القتال في العمران، حيث أنه يمتلك أثر تدميري كبير وأثر نفسي على جيش الاحتلال وجنوده في قلب المواقع من خلال ضخامة الصوت ورعب الصوت، بحيث أنه يوازي ما يقوم به العدو من خلال غاراته علينا وتاثيرات هذه الغارات على القرى اللبنانية.



وتحدث الحج محمد علي عن صواريخ فلق 1 (114 كلغ) وفلق 2 (250 كلغ) التدميرية النظامية، التي دخلت المعركة تبعاً لمستوى الردود التي فرضتها قيادة المقاومة، وتصل إلى أهداف حتى عمق 11 كيلومتراً، ونوه إلى أن هذه الصواريخ ضُربت فيها قاعدة إدارة العمليات الجوية الجوية في جبل ميرون (جبل الجرمق)، وأشار إلى أن كل صاروخ من هذه الصواريخ يمثل غارة جوية، وإطلاق راجمة فلق يوازي حزاماً نارياً بسلاح الجو، وهذه الراجمة هي من تصنيع مهندسي المقاومة الإسلامية.



أما سلاح الكاتيوشا، فقد كشف الضابط في وحدة سلاح المدفعية عن انطلاق الرماية به في البدايات من دون وسائط، عبر عوارض خشبية، ثم ارتقى تدريجياً عبر قواذف إفرادية وثنائية، وصولاً إلى “السفينة”، وهي عبارة عن منصة صاروخية مصبوبة بالإسمنت، ومتعددة الفوهات بين 7 و10 و15 سبطانة، وصولاً إلى المرحلة الحالية حيث أصبحت المقاومة تصنع منصات ثابتة متعددة الفوهات لحدود المئة فوهة، وأيضاً منصات مدولبة إن بواسطة “جيب” أو “بيك آب” عسكريين، وأضاف أن الكاتيوشا من عياري 122 ملم و107 ملم، مع انها تستخدم نظامياً على راجمة من 40 فوهة، وانتاج المقاومة يضاهي تصنيع الجيشين الروسي والكوري الشمالي.



وبحسب الحاج محمد علي، فقد استخدمت الكاتيوشا في هذه المعركة وفق 3 طرق، الأولى ضرب مباشر لأهداف ومواقع وثكنات في العمق، والثانية عبر الاستخدام المركب مع صنوف ثانية من السلاح، أي مع المسيّرات والصواريخ الموجهة، والثالثة عبر ضرب المستوطنات مقابل أي اعتداء على البلدات والقرى في لبنان.

كما استخدم هذا السلاح بضرب القبة الحديدية، كما يشرح الضابط في وحدة سلاح المدفعية الذي لفت إلى إعتماد تكتيك الرمي على ذات بطارية القبة الحديدية لإفراغها من صواريخها، وبعد الافراغ تكمل صواريخ الكاتيوشا الأخيرة إلى هذه البطاريات كما حصل في كفربلوم شمال فلسطين المحتلة وقاعدتي كيلع ويوآف في الجولان السوري المحتل، ووفق سياسة الإغراق، تكشف الكاتيوشا الأماكن المستحدثة للقبة الحديدية بالتعاون مع سلاح الطيران المسيّر، وقد كان ضرب القبة وإفشال عملها سبباً أساسياً بتهجير أغلب المستوطنين بالشمال، الذين كانوا يعتبرونها الملاذ الآمن النهائي.







المصدر: المنار