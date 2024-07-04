عدوان أميركي بريطاني بغارتين يستهدف غربي اليمن

وطن: استهدف عدوانٌ أميركيّ بريطانيّ، الخميس، بغارتين على منطقة بحيص في مديرية ميدي بمحافظة حجة غرب اليمن.

وفي وقتٍ سابق الخميس، أكّد عبد الملك الحوثي، قائد حركة أنصار الله، في خطابه اليوم، فشل معركة الأميركي لإيقاف عمليات الجيش اليمني في البحر، وأنّ تطوير القدرات اليمنية مستمره ضمن إطار التصعيد نصرةً لغزة ودفعاً بالاحتلال نحو إيقاف الحرب والحصار.



وقال الحوثي إنّ البحرية الحربية الأميركية، في البحر الأحمر تُطارد بالصواريخ والمسيّرات اليمنية، وهي في حالة فرار، وقد أقرّ الأميركي بقوة ضربات المقاومة اليمنية.

وأكد الحوثي، ثبات الشعب والجيش اليمني، واستمرار تطوير القدرات لِتجاوُز تقنيات الاحتلال، "وقد اعترف الأعداء بتطوّر الصواريخ والمسيّرات والزوارق البحرية اليمنية وشِدّة ودقة الضربات الأخيرة".

ويأتي ذلك في وقتٍ يتواصل العدوان الأميركي والبريطاني على اليمن، بسبب دعمه للمقاومة الفلسطينية وعملياته ضدّ سفن ومصالح الاحتلال، إذ شنّ 10 غارات على مناطق متفرقة غربي اليمن، في حزيران/يونيو الماضي، بالإضافة إلى استهداف مطار الحديدة جنوبي المدينة الساحلية على البحر الأحمر بـ6 غارات.



المصدر: الميادين