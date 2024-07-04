شهداء في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على عدة مواقع في قطاع غزة

وطن: استشهد مواطنين على الأقل، وأصيب مواطنون آخرون بينهم أطفال، مساء اليوم الخميس، في قصف طيران ومدفعية الاحتلال عدة مواقع في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية وطبية إن شهيدين نقلا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة قصف مدفعية الاحتلال منطقة الشيخ ناصر شرق المدينة.

كما ارتقى 4 شهداء وأصيب عدد من المواطنين، في قصف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ارتقى شهيدان في قصف مسيرة تابعة لطيران الاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة المواصي غرب رفح.

واستشهد مواطنان وأصيب 6 مواطنين آخرين، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال على منزل في حي الدرج بمدينة غزة.

وقال منقذون ومواطنون إنهم انتشلوا شهيدين، عقب قصف طائرة حربية للاحتلال منزلا يعود لعائلة الريفي في حي الدرج بمدينة غزة.