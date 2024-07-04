إصابة ثلاثة أفراد من الشرطة بانفجار جسم مشبوه في نابلس

وطن: أصيب، مساء اليوم الخميس، ثلاثة أفراد من الشرطة خلال التعامل مع جسم مشبوه في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، إن ثلاثة من أفراد الشرطة في نابلس، أصيبوا بجروح بين خطيرة ومتوسطة خلال التعامل مع جسم مشبوه في مقر الشرطة، الأمر الذي أدى لانفجاره.

كما أفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بانفجار جسم مشبوه في ساحة مديرية شرطة محافظة نابلس أثناء نقله للتعامل معه من قبل إدارة هندسة المتفجرات، نتج عنه إصابة ثلاثة ضباط، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى.