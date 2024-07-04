"هآرتس": اليمين المتطرف يخطط لإعادة الاستيطان بغزة

وطن: كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية نشر اليوم الخميس أن اليمين المتطرف يسعى لاستغلال سيطرة جيش الاحتلال على أجزاء من غزة لإعادة الاستيطان إلى القطاع.

ونشرت الصحيفة التحقيق تحت عنوان "لنبدأ من القواعد العسكرية: استولى جيش الاحتلال على ربع قطاع غزة، واليمين يستعد للاستيطان".

واستنادا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، قدّرت الصحيفة أن جيش الاحتلال يسيطر حاليا على نحو 26% من القطاع.

ونقلت عن ضابط كبير في جيش الاحتلال، قوله إن السيطرة على أراض في قلب القطاع تندرج ضمن ما سماها "جهود احتلال مستمرة".

وتحدث التحقيق -الذي قالت هآرتس إنه استمر شهرين- عن استمرار جيش الاحتلال في التوسع عسكريا داخل غزة، مشيرا إلى أن هذا النشاط العسكري يشجع مؤيدي إعادة بناء المستوطنات في القطاع.

ووفق تعبير الصحيفة العبرية، فإن هذا التوسع يمهد لواقع جديد يتمثل في ارتباط للاحتلال طويل الأمد يتشكل في قطاع غزة.



استغلال التوسع

وقالت هآرتس إن التحقيق يكشف بالخرائط توسع جيش الاحتلال في محور "فيلادلفيا" وممر "نتساريم" وغيرهما من المناطق وما يتم بناؤه من القواعد العسكرية في القطاع.

وأضافت أنه يكشف في المقابل مساعي الحركة الاستيطانية داخل الجيش والحكومة لاستغلال هذا التوسع وبناء القواعد العسكرية لتثبيت أركان الاستيطان والتمهيد لعودته إلى قطاع غزة.

وتابعت أن تحرك جيش الاحتلال في الاستيلاء على هذه الأراضي خطوة إستراتيجية، بينما يضغط المستوى السياسي في حكومة الاحتلال من أجل استمرار الحرب.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى تنوع نشاط جيش الاحتلال في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بقطاع غزة، حيث يوسع القواعد ويقيم البنية التحتية ويمهد الطرق.

وأوضح التحقيق أن جيش الاحتلال أنشأ منطقة عازلة على طول الحدود، كما استولى على محور فيلاديلفيا لمنع حركة حماس من الوصول إلى مصر، مشيرا إلى أنه في المناطق التي سيطر عليها الجيش قام بتسوية كل المباني بالأرض، وإنشاء مساحات تستخدم للسيطرة على القطاع.

كما أشار إلى أن ترحيل مئات الآلاف من سكان غزة إلى جنوب القطاع أصبح دائما، وفق تعبير الصحيفة.

المصدر : الجزيرة + "هآرتس" العبرية