حزب الله يشن هجوما كبيرا على مستوطنات الشمال وجيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط كبير

وطن: أعلن جيش الاحتلال اليوم الخميس مقتل نائب قائد سرية في معارك الجبهة الشمالية، وقال إنه رصد إطلاق أكثر من 200 صاروخ و20 طائرة مسيرة من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة، في عملية وصفها بأنها "وابل هائل" من القذائف.

وقال جيش الاحتلال إن نائب قائد السرية قتل جراء انفجار صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

ودوت صفارات الإنذار بصورة متواصلة في عشرات المستوطنات قرب الحدود اللبنانية اليوم، بينما اندلعت حرائق في عدد من المواقع.

وقال جيش الاحتلال عبر منصة إكس "أطلق حزب الله وابلا هائلا من القذائف باتجاه شمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة) في الساعات القليلة الماضية".

وأضاف "تم إطلاق 200 صاروخ وقذيفة صاروخية باتجاه منطقة مرتفعات الجولان، اعترضت قوات الدفاع الجوي للاحتلال وسلاح الجو بعضها".

وتابع "تم إطلاق أكثر من 15 طائرة من دون طيار باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم اعتراض عدد منها"، مشيرا إلى أنه يستهدف "حاليا" مواقع الإطلاق في جنوب لبنان.

إصابات

بدورها، أفادت نجمة داود الحمراء (إسعاف الاحتلال) بإصابة مستوطنتين خلال فرارهما إلى منطقة محمية شمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة).

وقالت على منصة إكس "إلحاقًا لصافرات الإنذار شمال البلاد، قدم مسعفون من نجمة داود الحمراء العلاج الطبي وأحالوا إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا وإلى مستشفى زيف مستوطنتين مصابتين بجروح طفيفة أصيبتا في طريقهما إلى منطقة محمية".

كذلك قال موقع "واينت" الإخباري العبري إن 25 فريق إطفاء يشارك بإخماد الحرائق في 10 مواقع في هضبة الجولان والجليل الأعلى المحتلين بعد القصف العنيف من لبنان.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على شبكات التواصل العبرية الحرائق على عدد من المواقع.

ويأتي القصف المكثف من قبل حزب الله بعد أن أعلنت قوات الاحتلال أمس الأربعاء اغتيال القيادي في الحزب محمد نعمة ناصر (أبو نعمة) في غارة جوية على منطقة صور جنوبي لبنان.

وردا على الهجمات من لبنان، قال جيش الاحتلال -في بيان له- إن "مقاتلات تابعة لسلاح الجو شنت بالتعاون مع القيادة الشمالية غارات على أهداف تابعة لحزب الله في منطقتي رامية وحولا بجنوب لبنان".

وفي وقت سابق دوت الصفارات بشكل خاص في مستوطنة كريات شمونه والجليل الأعلى المحتل إضافة إلى هضبة الجولان المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن حزب الله "هاجم شمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة) بطائرات مسيرة وصواريخ على مدى أكثر من 15 دقيقة متواصلة".

وقالت "انطلقت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية من الجولان عبر الجليل الغربي إلى الجليل الأدنى".

توعد بالمزيد

من جهته، قال رئيس المجلس التنفيذي للحزب، هاشم صفي الدين اليوم إن الرد على اغتيال محمد نعمة "بدأ أمس وسيستمر، وإن الجبهة ستبقى مشتعلة وقوية".

وأضاف "سلسلة الردود ما زالت متتالية إلى ساعتنا هذه وستبقى هذه السلسلة التي تستهدف مواقع جديدة لم يكن يتخيل الاحتلال أنها ستصاب".

وأردف قائلا إن "الفشل الذريع في رفح وقطاع غزة يدل على أن جيش الاحتلال المنهك لا يقوى على تحقيق الانتصارات".

يشار إلى أن حدة التصعيد الميداني بين جيش الاحتلال وحزب الله زادت في الأسابيع الأخيرة على نحو أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال قبل أسبوع المصادقة على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- من جهة، وجيش الاحتلال من جهة ثانية، قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّف مئات بين قتيل وجريح في الجانب "الإسرائيلي"، وشهداء وجرحى في بالجانب اللبناني.

ويرهن حزب الله وقف القصف بإنهاء قوات الاحتلال حربها المدمرة والمتواصلة على قطاع غزة بدعم أميركي للشهر التاسع على التوالي، مما خلّف أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

المصدر : الجزيرة + وكالات