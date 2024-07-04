مستوطنون يهاجمون قريتي الفندقومية وسيلة الظهر جنوب جنين ويحرقون مساحات واسعة من الأراضي ومنزلا ومركبة

وطن: هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، عصر اليوم الخميس، منازل المواطنين في الفندقومية وسيلة الظهر جنوب جنين، وأحرقوا مساحات واسعة من الأراضي ومنزلا ومركبة.

وقالت مصادر محلية، إن نحو 40 مستوطنا، هاجموا منازل وممتلكات المواطنين في الفندقومية وسيلة الظهر، وأحرقوا مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون والأشجار المثمرة، ومنزلا ومركبة للمواطن مؤيد حسين قرارية، المحاطة بمستوطنة "حومش".





وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على المنازل المجاورة لمنزل المواطن قرارية، من بينها منزل للمواطن نادر تيسير قرارية، وأطلقوا صوبها الرصاص الحي ورشقوها بالحجارة، في وقت أطلقت فيه قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين الذين هبوا للدفاع عن منازلهم.

كما هاجم المستوطنون منازل لمواطنين في بلدة سيلة الظهر المجاورة لمستوطنة "حومش"، بالرصاص الحي، من بينها منزل للمواطن فراس عثمان موسى ومختار أبو عصبة.

وباشرت طواقم الدفاع المدني ومواطنون في إخماد النيران التي أشعلها المستوطنون في أراضي المواطنين وفي مركبة ومنزل المواطن قرارية.