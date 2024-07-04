الحوثي: الأميركيون أقرّوا بأننا أبعدنا بحريتهم بأكملها.. وهم يدركون قوة ضرباتنا

وطن: أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أنّ "معركة الأميركي لإيقاف عمليات الجيش اليمني في البحر لم تكن عملية سهلة أو بسيطة".

وأضاف الحوثي، في كلمته اليوم، أنّ عمليات الإسناد هذا الأسبوع لجبهة اليمن بلغت 12 عملية في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد، لافتاً إلى أنّ العمليات خلال الأسبوع الماضي نفذت بـ 20 صاروخاً باليستياً ومجنحاً، وطائرة مسيرة وزورق على طول مسرح العمليات البحرية.

وتحدث الحوثي عن استهداف 6 سفن ليصل إجمالي السفن المستهدفة منذ بداية عمليات الإسناد 162 سفينة.

وقال الحوثي إنّ "الأميركيين يدركون قوة ضرباتنا وأقروا بإبعادنا البحرية الأميركية بأكملها، وهي بمثابة درس ثمين لهم"، مضيفاً أنّ "الأميركي بدأ يعيد النظر في إمكاناته وتكتيكاته وطريقة محاربته ومواجهته لهذا المستوى من التهديد والخطر".

وأضاف الحوثي أنّ "قطع الأميركي البحرية الحربية في البحر الأحمر تطارد بالصواريخ والمسيرات، وهي في حالة فرار بأقصى سرعة تستطيعها".

وأكد الحوثي أنّ "جيشنا وشعبنا ثابتون وتطوير القدرات مستمر لتجاوز تقنيات الأعداء وللحد منها والأعداء اعترفوا بتطور الصواريخ والمسيرات والزوارق البحرية من شدة ودقة الضربات الأخيرة".



عمليات المقاومة مستمرة

وقال الحوثي إنّ "المجاهدين في غزة، مستمرون بكل فاعلية وتأثير وصمود في التصدي لقوات الاحتلال في جميع محاور القتال"، مضيفاً أنّ "الملفت هذا الأسبوع أن المقاومة بثت فيديو لاستمرار عملية التصنيع العسكري خلال فترة العدوان".

وأضاف الحوثي أنّ "استمرار عملية التصنيع دليل إضافي مهم على قدرة المقاومة على الصمود والتكيف مع ظروف المعركة، وتنوع أساليب المقاومة وإبداعها في التنكيل بجنود الاحتلال يبرهن فاعليتها وتماسكها وثباتها".

وعن جبهة الإسناد اللبنانية، قال الحوثي إنّ "الأميركي فشل في إيقاف عمليات حزب الله أو الحد منها والتقليل من تأثيرها وفاعليتها"، مضيفاً أنّ الأميركي "يعترف بصعوبة المعركة في شمال فلسطين المحتلة ويعتبرها تهديداً يصعب السيطرة عليه".



وأكد الحوثي أنّ "عمليات حزب الله مستمرة بفاعلية وتأثير كبير على العدو، وهي في تصاعد كمي ونوعي، ولا جدوى ولا قيمة لحرب الإرجاف النفسية".



أما عن العراق، قال الحوثي إنّ "المقاومة العراقية مستمرة في قصف الأهداف الحيوية، والعمليات المشتركة مع الجيش اليمني مسار عظيم ومهم".

"انحسار الاهتمام بالأحداث الخطيرة هو لصالح الأعداء"

وأكد الحوثي أنّ من أخطر نقاط الضعف التي يحسبها الأعداء لصالحهم في واقع العرب والمسلمين ضعف التفاعل والاهتمام بالأحداث الخطيرة.

وأضاف الحوثي أنّه مع طول أمد العدوان على غزة ينحسر الاهتمام لدى الكثير على مستوى المتابعة للأحداث والتفاعل في الموقف والعمل، متابعاً أنّه "من أخطر نقاط الضعف التي يحسبها الأعداء لصالحهم في واقع العرب والمسلمين ضعف التفاعل والاهتمام".

وشدد الحوثي على أنّ "ما يحصل في فلسطين ليس من الأحداث العادية التي يُبَرَر للإنسان اعتياد سماعها والبرود في متابعتها والتفاعل معها، وما يجري في فلسطين هو جريمة إبادة جماعية لشعب مظلوم ومسلم، ومسلسل دموي إجرامي بشع لا مثيل له".

وذكّر الحوثي بجرائم الاحتلال الفظيعة، وهي إقدام جنود الاحتلال على قتل امرأة مسنة بدهسها بجنازير الدبابات أمام أنظار أقاربها في حي الشجاعية واستشهادها، قائلاً إنّ "الاحتلال يتباهى بجرائمه البشعة، ومن المؤسف تجاهلها التام من الأنظمة العربية".

"الأنظمة العربية تراعي الاحتلال"

من جانب آخر، أكد الحوثي أنّ "الأنظمة العربية ما تزال في أكثرها تصنف المجاهدين في فلسطين ولبنان واليمن بالإرهاب، بينما إرهاب الاحتلال الإجرامي في فلسطين لا يدخل في حيز تصنيفات الأنظمة العربية ولا مواقفها".

وقال الحوثي إنّ "جامعة الدول العربية أكدت هذا الأسبوع استمرارها في تصنيف حزب الله بالإرهاب".

ولفت الحوثي إلى أنّه "كان من المفترض أن ترفع الأنظمة العربية الرسمية التصنيفات المسيئة للمجاهدين في فلسطين، كأقل القليل".

وأكد أنّ "الأنظمة العربية في وسائل إعلامها تراعي جيش الاحتلال في التوصيف، وتعتني في اختيار التعبيرات كي لا تجرح مشاعر جيش الاحتلال".

"الاحتلال يمارس أكبر انتهاكات حقوق الإنسان"

وتحدث الحوثي عن أسلوب التجويع الممارس من قبل الاحتلال في غزة، قائلاً إنّه "من أشد أنواع الظلم وأكبر انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف أنّه "منذ اجيتاح جيش الاحتلال لمعبر رفح، توقفت عملية إدخال المساعدات ولو بالنسب الضئيلة جداً".

وتابع الحوثي أنّ "المأساة كبيرة فيما يتعلق بالتجويع، والاحتلال يهدد حياة 300 ألف طفل بذلك، وما يقارب 700 ألف فلسطيني في حالة معاناة كبيرة".

وعن الضفة الغربية، قال الحوثي إنّ "الاحتلال يحاول فرض واقع جديد في الضفة الغربية عبر التضييق على الفلسطينيين ويشطب كل الاتفاقات السابقة".

ولفت إلى أنّ "إقرار الاحتلال لـ 5 مغتصبات في الضفة محاولة لاحتلال وفرض واقع جديد وتجاوز للاتفاقات السابقة".



المصدر: الميادين