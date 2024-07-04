منظمة البيدر :مستوطنون يستجلبون اغناما ويشرعون في حفر طريق بجوار تجمع رأس العين شمال اريحا

وطن: استجلب مستوطنون بالقرب من تجمع رأس عين العوجا البدوي شمال اريحا ، صباح اليوم الخميس،150 رأس من الاغنام و 30 رأس من الابل للمنطقة.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين استجلبوا 150 رأس من الأغنام و 30 رأس من الابل في منطقة تجمع رأس العين البدوي شمال اريحا ،في مسعى واضح لتهجير التجمعات البدوية،حيث يتم استخدام الاغنام والابل في عمليات مضايقة البدو وتهجيرهم .

وأضاف المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق االبدو،ان اليات حفر تابعة للمستوطنين شرعت بفتح طريق في منطقة مجاورة لتجمع رأس العين البدوي،ضمن خطط يقودها المستوطنون لسرقة الأرض وتهجير المواطنين البدو وافراغها من الوجود الفلسطيني، تطبيقا لخطة وزير مالية الاحتلال سموترتيش الهادفة لضم الاراضي ج في الضفة الغربية،والسيطرة على المرتفعات الشرقية الضفة الغربية ،وخلق حزام استيطاني شرقها ،وفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها. مؤكدا أن ترحيل واستهداف التجمعات البدوية هي باركورة أعمال التوسع الاستيطاني.