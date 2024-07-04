مستوطنون يقتحمون "رأس العوجا" شمال أريحا

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، تجمع رأس عين العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، وبرفقتهم العشرات من رؤوس الأغنام والأبل.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين اقتحموا التجمع وبرفقتهم 150 رأسا من الأغنام و30 رأسا للرعي في أراضي المواطنين.

وأضاف، أن آليات حفر تابعة للمستوطنين شرعت بفتح طريق في منطقة مجاورة لتجمع رأس العين البدوي، ضمن خطط يقودها المستوطنون لسرقة الأرض وتهجير المواطنين وافراغها من الوجود الفلسطيني.