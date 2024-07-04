عائلة القنبر تفرغ منزلها في جبل المكبر تمهيداً لهدمه

وطن: أفرغت عائلة القنبر منزلها في بلدة جبل المكبر جنوب القدس تمهيداً لهدمه بعد تسلمها قرار هدم من بلدية الاحتلال بذريعة البناء غير المرخص .

وأجبرت بلدية الاحتلال عائلة القنبر مؤخرًا على دفع غرامة مالية بقيمة 150 شيكل قبل تسليمها قرار نهائياً بهدم منزلها القائم منذ 6 سنوات والذي يسكن فيه 7 أشخاص بينهم 5 أطفال.

وستهدم العائلة منزلها ذاتياً، السبت المقبل، تجنباً لدفع مخالفة مالية بقيمة 80 ألف شيكل في حال قامت جرافات الاحتلال بهدمه.