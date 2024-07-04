أربعة شهداء في قصف للاحتلال وسط مدينة غزة

وطن: استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، ظهر اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا قرب سوق شعبي وسط مدينة غزة، ما اسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني.

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38011 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87445 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.