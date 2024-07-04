الإغاثة الزراعية تطلق مشروعاً لتعزيز صمود وتحسين سبل عيش المزارعين في بيت لحم والخليل

وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) مشروع " تعزيز القدرة على الصمود وتحسين سبل العيش للمزارعين والمجتمعات المعرضة للتغير المناخي في محافظات الخليل وبيت لحم " المنفذ بالتنسيق مع وزارة الزراعة الفلسطينية والممول من برنامج الأغذية العالمي WFP ، وذلك خلال ورشة لإطلاق المشروع في بلدة بيت أمر في محافظة الخليل ، بحضور رئيس بلدية بيت أمر المهندس م. نصر اخليل وممثل وزارة الزراعة م.عودة صبارنة و المهندس بشير قطان ممثل عن برنامج الأغذية العالمي ورئيس مجلس العنب الفلسطيني فتحي أبو عياش ومدير فرع الإغاثة الزراعية محمود الحروب وإدارة وطاقم المشروع في الإغاثة الزراعية وبمشاركة ممثلي المؤسسات التعاونيات ومجموعة من مزارعي ومزارعات العنب في البلدة .

وافتتح رئيس بلدية بيت امر م. نصر اخليل الورشة بالترحيب بالمشاركين من المزارعين والضيوف ، وأشاد بدور الإغاثة الزراعية في تعزيز صمود المزراعين من خلال مجموعة التدخلات التي تقوم بها في شقي الوطن ، كما ثمن الدور الذي قوم به المؤسسة في دعم قطاع العنب الفلسطيني الذي يعتبر ثاني أكبر القطاعات الزراعية في فلسطين .



وقدم مدير فرع الإغاثة الزراعية في محافظة الخليل السيد محمود الحروب عرض توضيحي عن المشروع الذي يستهدف ٥ مواقع هي بيت أمر ، حلحول ودورا في محافظة الخليل ، بالإضافة لجورة الشمعة والخضر في محافظة بيت لحم ، كما استعرض الحروب آليات تقديم طلب الاستفادة ومعايير اختيار المستفيدين ودور اللجنة المحلية في اختيار المستفيدين .



وسيتم تنفيذ المشروع في المواقع الخمسة وهي المواقع التي تعمل في سلسلة قيمة العنب وتعاني من تأثير التغير المناخي وتعتمد بشكل كبير على زراعة العنب للعيش وتحقيق دخل للأسر ، ويهدف المشروع لتعزيز القدرة على الصمود وتحسين سبل العيش للمزارعين والمجتمعات المعرضة للتغير المناخي في محافظات الخليل وبيت لحم للعمل على مواجهة آثار هذه التحديات في قطاع العنب وتحسين إنتاجيته وفرص تسويقه وتسويق منتجاته .



كما سيتم خلال المشروع تعزيز قدرات المزارعين والتعاونيات الإنتاجية والتصنيعية في جميع سلسلة القيمة للعنب ، واختيار 90 من مزارعي العنب القدامى و10 مزارعين جدد ، بالإضافة لدراسة احتياج المزارعين المستهدفين لبناء قدراتهم حول أفضل الممارسات في مرحلة الحصاد وما قبل الحصاد للعنب لتعزيز القدرات الإنتاجية .



وسيشمل المشروع توزيع مدخلات إنتاج وتوفير خدمات الإرشاد المستمر وتعزيز قدرة التعاونيات في سلسلة القيمة ورسم خرائط للتعاونيات القائمة في سلسلة قيمة العنب ، بالإضافة لتعزيز وصول المزارعين والتعاونيات للأسواق وتحسين جاهزية السوق للمزارعين والتعاونيات المختارة تقديم الدعم في فترة ما بعد الحصاد للمستفيدين .



وسيعمل خلال المشروع على تحقيق مجموعة من النتائج أهمها ، تعزيز قدرات المزارعين والتعاونيات الإنتاجية والتصنيعية في جميع سلسلة القيمة للعنب ، تعزيز جاهزية السوق وإمكانية الوصول للأسواق للمستفيدين والتعاونيات منتجين للعنب وبناء قدرات المجتمعات المستهدفة على مواجهة التغير المناخي من خلال رفع الوعي ودعم المبادرات المجتمعية المتسجيبة للتغير المناخي وآثاره