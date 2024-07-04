بلدية خان يونس تشرع بجمع النفايات من مخيمات النزوح بالتعاون مع الصليب الأحمر

وطن: أطلقت بلدية خان يونس في جنوب قطاع غزة، اليوم الخميس، مشروعًا لجمع وترحيل النفايات المنزلية من مختلف أحياء المدينة ومن مخيمات النازحين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر.

وأعلنت لجنة الطوارئ في بيان لها، عن تشغيل 150 عاملاً بالإضافة إلى استخدام 150 "صانع جمال" لمساعدة في جمع النفايات، وذلك بهدف الحد من المشكلات الصحية ومنع انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تراكم النفايات في الشوارع ومناطق الإيواء ومخيمات النازحين، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان القطاع نتيجة للأزمة الإنسانية المستمرة بسبب النزاع الدائر.

وأوضحت اللجنة أن فرق "صانعي الجمال" تقوم بجمع أكثر من 500 طن من النفايات من خان يونس، وترحيلها إلى مكبات مؤقتة غرب جامعة الأقصى وشمالي بركة حي الأمل، بسبب عدم قدرة البلدية على الوصول إلى المكب الرئيسي الذي يقع شرق بلدة الفخاري بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الآليات البلدية في تلك المناطق.

وشكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على دعمها ومساهمتها في جهود البلدية للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض، داعيةً جميع المؤسسات المانحة إلى التدخل العاجل للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.