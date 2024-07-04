المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون: مواجهة "حسم الصراع " بالوحدة والمقاومة واعادة بناء المنظمة

رام الله – وطن: ‏ أكد المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون ان اليوم التالي للحرب على غزة يجب ان يكون فلسطينيا بعيدا عن أية تدخلات احتلالية أو إقليمية أو دولية.

ودعا المؤتمر في بيان وصل لوطن نسخة عنه الى تشكيل حكومة وحدة وطنية لإغاثة وإعمار غزة وتوحيد المؤسسات على طريق العودة للشعب لانتخاب قيادته الأمينة الموثوقة وفي مقدمتها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الشعب في الوطن والشتات، كخطوة متقدمة في إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية انتخابية.

وجاء بيان المؤتمر كما وصل وطن كما يلي:

يا شعبنا البطل :

تتواصل الحرب العدوانية الاجرامية الشاملة على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه في محاولة "لحسم الصراع "كما يعلن القادة الصهاينة جهارا ونهارا ؛ حوالي 50 الف شهيد ومئة الف جريح جراء الحرب العدوانية الاجرامية منذ تسعة أشهر على قطاع غزة ، وشعبنا ومقاومته يواصلون التصدي والمواجهة مع جيش الاحتلال ، كما تتصاعد المواجهات الباسلة في مخيمات ومناطق طولكرم جنين ونابلس ومناطق الضفة في مواجهة تصاعد وتيرة الاستيطان الإجرامي والإعلان عن أكبر عملية مصادرة أراض حوالي 13,000 دونم ليصل مساحة الأراضي المصادرة اكثر من 23000 دونم منذ بداية العام ، وتحويل بؤر استيطانية إلى مستوطنات تحظى بدعم ورعاية الحكومة الصهيونية واستمرار تدنيس المقدسات وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك ؛ حيث اقتحمه منذ 7 أكتوبر أكثر من 30,000مستوطن .

وبالتوازي مع هذه الجرائم يعلن وزير المالية "وزير الاستيطان "سموتريش حجز وسرقة أموال الشعب الفلسطيني ومصادرة المقاصة ، في تضييق غير مسبوق وتجويع غير معهود لشعبنا على امتداد الأرض الفلسطينية ، وعلى اسراه الأبطال الذين يتعرضون لكافة أشكال التنكيل والاعتداءات ، كل هذا في سياق توجهات صهيونية واضحة و رسمية بالعمل على إنهاء السلطة الفلسطينية وتحديد وحصر مهمتها في الوظيفة الأمنية التي يريدها الاحتلال وكيلا أمنيا لا غير مرجعيتها وزير الحرب والمنسق .

ومقابل هذه السياسة الإجرامية تشهد الحالة الفلسطينية الرسمية موقفا متخاذلا لا يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه شعبنا ولا التضحيات التي يقدمها على امتداد تاريخه ؛ حيث جاء إلغاء اجتماع الصين لإنجاز الوحدة الوطنية في خطوة تتعارض والإرادة الشعبية والوطنية الفلسطينية كما المساومة على ارضنا وحقوقنا للحصول على بعض الفتات من الاموال المسروقة مقابل الصمت على توسيع مناطق C الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية لسلطات الاحتلال وتقليص مناطق B حيث يتم استهداف عشرات الاف الدونومات وتحويلها إلى محميات طبيعية في منطقة بيت لحم، وممارسة الاحتلال سياسات هدم المنازل التي بدأت بتنفيذها في اكثر من منطقة وكذلك عدم التصدي الواضح للمساعي الأمريكية لإرسال قوات عربية بإدارة أمريكية إلى قطاع غزة ، وعوضا عن ذلك تنشغل أوساط المجموعة المغتصبة للقرار الفلسطيني في نقل صلاحيات السيد محمود عباس بشكل عملي ودون إعلان إلى سكرتير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعيدا عن إرادة الهيئات الرسمية الفلسطينية والقوى الوطنية الفلسطينية والإرادة الشعبية حتى تلك القوى المشاركة في اللجنة التنفيذية للمنظمة .

‏إننا في المؤتمر الشعب الفلسطيني 14 مليون نؤكد على ضرورة الكف الفوري عن هذه السياسات البائسة اللاهية بمصير شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية ، في وقت أحوج ما نكون فيه للوحدة الوطنية الحقيقية على قاعدة مواجهة الاحتلال والتصدي لسياساته من خلال تنفيذ اتفاقات الوحدة الوطنية .

إنا نهيب بالقوى الوطنية الفلسطينية والفعاليات والحركات الشعبية التصدي لهذه السياسة وإحباطها باتجاه العمل على تشكيل قيادة وطنية موحدة تتسع لجميع القوى خارج وداخل منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب الفعاليات الشعبية والأهلية والحراكات للتصدي لتحديات اليوم التالي لوقف العدوان ، ليكون يوما فلسطينيا بعيدا عن أية تدخلات احتلالية أو إقليمية أو دولية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإغاثة وإعمار غزة وتوحيد المؤسسات على طريق العودة للشعب لانتخاب قيادته الأمينة الموثوقة وفي مقدمتها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الشعب في الوطن والشتات ، كخطوة متقدمة في إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية انتخابية .

المجد والخلود للشهداء

النصر لشعبنا

الهزيمة للاحتلال ومشاريعه

المؤتمر الشعب الفلسطيني 14مليون فلسطين : 4‏/7‏/2024