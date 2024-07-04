وزير جيش الاحتلال: نحن أقرب لاتفاق أكثر من أي وقت مضى مع حماس

وطن: أكد وزير جيش الاحتلال، "يوآف غالانت"، أن تل أبيب أصبحت أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بشأن تبادل الأسرى "أكثر من أي وقت مضى".

هذه التصريحات جاءت في سياق تعليق قادة الاحتلال على اقتراح حركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعلنت إسرائيل أنها ستدرس هذا الاقتراح وستقدم ردها عليه.

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من المقرر أن يعقد مشاورات أمنية قبل اجتماع "للكابينت" لمناقشة التطورات الأمنية والسياسية المتعلقة بالمفاوضات.

يُذكر أن "غالانت" أعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق خلال لقاء مع عائلات أسرى "إسرائيليين" في غزة، مشيرًا إلى جهوده في الولايات المتحدة لممارسة الضغط على حماس لتحقيق التقدم نحو الاتفاق.

عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هددت بتنظيم مظاهرات مليونية إذا لم تُحقق حكومة الاحتلال صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة، والتي تبدو وشيكة بناءً على المعلومات المتاحة حول المفاوضات الحالية.

المصدر: الاناضول