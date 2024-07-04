جمعية فلسطين للبيئة والتنمية المستدامة تنفذ ورشات عمل لدمج السياحة البيئة وحماية الطبيعة داخل السياسات في الهيئات المحلي

وطن: اختتمت جمعية فلسطين للبيئة والتنمية المستدامة مجموعة من اللقاءات وورشات العمل من مشروع تعزيز دمج التنمية المستدامة والسياحة البيئية في التخطيط الحكومي بالتعاون مع مجموعة من البلديات الشريكة حيث عقد الورشات بتمويل من مؤسسة هانس زايدل الألمانية التي تدعم تعزيز وحماية البيئة

وجرت ورشات العمل بعنوان دمج السياحة البيئية وحماية الطبيعة في الخطط المستقبلية للمجالس المحلية في ثلاث بلديات شريكة بالمشروع هي بيت جالا ودار صلاح ومجلس قروي عين البيضا الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة داخل السياسات البلدية، من خلال دمج مبادئ التنمية المستدامة بشكل سلس، وتدريس برامج الطاقة الشمسية، وتسليط الضوء على فوائد السياحة البيئية للقرى، واستكشاف الحلول المستدامة في عمليات التخطيط الحكومي

ويطمح المشروع إلى تحقيق نتائج إيجابية طويلة الأجل للبيئة والمجتمعات والاقتصادات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، نسعى إلى إلهام وتوجيه المجتمع المحلي من خلال مشاركة قصص نجاح من بلديات أخرى قامت بتطبيق ممارسات مستدامة مماثلة بنجاح.

وقال سائد الشوملي المدير التنفيذي للجمعية ان عقد هذه الورشات يهدف الى دمج المجالس البلدية وهيئات الحكم الشريكة في مشاريع حماية البيئة من جهة وتعزيز مشاريع السياحة البيئية من الجهة الأخرى.

وأضاف ان هناك دور مهم وحيوي يمكن ان تلعبه هيئات الحكم المحلي في تخطيط مشاريع السياحة البيئية، مشيرا الى نماذج وقصص نجاح يمكن الاستفادة منها من قبل المجالس المحلية التي شملها المشروع والتي يمكن ان تشكل مستقبلا نماذج لتطوير برامج حماية البيئة وتعزيز السياحة البيئية في كل المجالس المحلية الفلسطينية.

وعبر الشوملي عن عميق شكره لكافة المجالس المحلية الشريكة التي ساهمت بنجاح الفعاليات وورشات العمل التي جرى تنفيذها وثمن اهتمام المجالس المحلية والمؤسسات المجتمعية التي شاركت بالورشات كما شكر باسمه واسم الجمعية وكافة المجالس الشريكة مؤسسة هانس زايدل الألمانية التي دعمت ومولت عقد الورشات معربا عن الامل بتنفيذ مشاريع مستقبلية بعد نجاح هذه الورشات.

يشار الى ان جمعية فلسطين للبيئة والتنمية المستدامة نظمت هذه الورشات بتمويل من مؤسسة هانس زايدل الألمانية التي تدعم تعزيز وحماية البيئة.