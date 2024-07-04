نقيب المحامين يقدم إحاطة قانونية في البرلمان البرتغالي وأمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية حول آثار العدوان الاسرائيلي في غزة والضفة

وطن: اختتم نقيب المحامين المحامي فادي عباس وعضو مجلس النقابة المحامي أحمد العصا زيارة رسمية الى العاصمة البرتغالية لشبونة في إطار جهود النقابة وتوجهاتها الحقوقية والمهنية في تعزيز التواصل مع المؤسسات القانونية الدولية، والتي تم تنسيقها بجهود من قبل رابطة المحامين الديمقراطيين في البرتغال.

واجتمع وفد النقابة خلال هذه الزيارة مع نقابة المحامين البرتغاليين وأعضاء لجنة شؤون الخارجية في البرلمان البرتغالي وعمادة كلية الحقوق في جامعة لشبونة وعدد من المؤسسات والإتحادات.

وفي دار نقابة المحامين في لشبونة ناقش نقيب المحامين والوفد المشارك مع مجلس نقابة المحامين البرتغاليين العديد من الجوانب المشتركة في سياق الحالة الفلسطينية والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني بما في ذلك استشهاد واعتقال عشرات المحامين وتدمير مبنى النقابة الرئيسي في قطاع غزة، وعدد من الجوانب المهنية ذات الاهتمام المشترك.





كما وقدم نقيب المحامين في إحاطة قانونية في البرلمان البرتغالي وأمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية حول آثار العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية واستمرار أعمال القتل والإبادة وسياسات قضم الأرض والإستيطان والآثار المترتبة على المرفق القضائي في ظل هذه السياسات بما في ذلك استشهاد واعتقال عشرات المحامين من جملة ضحايا الشعب الفلسطيني.



كما واستضافت كلية الحقوق في جامعة لشبونة نقيب المحامين للمشاركة في مؤتمرها القانوني حول فلسطين والقانون الدولي قدم خلالها ورقة قانونية أمام طلبة من الكلية ومهتمين في الشأن الفلسطيني، وذلك الى جانب عميد الكلية البروفيسور ادواردو فيرا كروز بنتو.





كما والتقى وفد النقابة عدد آخر من الإتحادات العمالية والطلابية ورابطة قدامى محاربي الثورة البرتغالية، وقد شارك برفقة نقيب المحامين في عدد من هذه اللقاءات سعادة سفير دولة فلسطين في البرتغال د. نبيل أبو زنيد ورئيس رابطة المحامين البرتغاليين د. مادلينا سانتوس.