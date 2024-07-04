"هآرتس": نحن أمام أيام صعبة بعد اغتيال قيادي في حزب الله

وطن: تناولت وسائل الإعلام العبرية الاغتيال الذي نُفذ في منطقة الحوش في مدينة صور جنوب لبنان، حيث أشارت إلى أن الاحتلال "أمام أيام صعبة".

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن هذا الاغتيال لن يؤثر على استراتيجية حزب الله، الذي يربط وقف الحرب في غزة بوقف إطلاق النار في لبنان.

كما أشارت إلى أن تشكيل القيادة العليا في حزب الله قد تطور وتوسع بشكل كبير، مما يسمح له بسرعة تعويض الخسائر.

وأشارت إلى أنه لا توجد مصلحة لجميع الأطراف في الانزلاق إلى حرب شاملة، بينما زفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - الشهيد القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة"، الذي استشهد جراء استهداف سيارته بواسطة مسيّرة "إسرائيلية" بالقرب من المستشفى الإيطالي في مدينة صور الجنوبية.