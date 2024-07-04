طلبة من الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية سيشاركون في دورات صيفية بجامعات بريطانية

وطن:يستعد عدد من طلبة كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية للمشاركة في الدورات الصيفية للعام 2024 في أرقى الجامعات البريطانية "دندي، وجلاسكو، وأكسفورد"، بهدف تطوير مهاراتهم الأكاديمية والعلمية.

وكان عميد الكلية الدكتور مالك الزبن قد التقى مع الطلبة المقبولين في الدورات الصيفية، وناقش معهم الإجراءات والترتيبات اللازمة من أجل السفر، وقدم لهم شرحا حول الترتيبات الخاصة التي قامت بها الجامعات البريطانية لاستقبال الطلبة، وأكد لهم على ضرورة استثمار هذه الفرصة من أجل بناء مستقبل مهني مشرق.

وأوضح الدكتور الزبن أن كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية تتفرد في تنظيم مثل هذه الدورات ضمن اتفاقيات مع جامعات مرموقة في المملكة المتحدة، وأصبح تقليدا سنويا، وضمن إطار الاهتمام بتخريج أطباء مميزين لرفد المجتمع الفلسطيني بكادر طبي قادر على التعامل مع الحالات الطبية، وفي ذات الوقت الاطلاع والتواصل مع العالم الخارجي لا سيما في الجامعات المرموقة في العالم، بحيث تتيح لطلبتنا لقاء نظرائهم من طلبة الطب البشري من مختلف أنحاء العالم، حيث سيشاركون بمحاضرات لعلماء مرموقين.

وأشاد الدكتور الزبن بدور إدارة الجامعة الداعم لهذه المبادرات والأنشطة معنويا وماديا بالرغم من كل الظروف التي يمر بها الوطن.