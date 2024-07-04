الأسير أيهم كممجي يدخل عامه الاعتقالي الـ 19 تواليا

وطن: أنهى الأسير أيهم فؤاد نايف كممجي، من بلدة كفر دان، غربي مدينة جنين، اليوم الخميس، عامه الاعتقالي الـ 18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، في بيان لها، إن الأسير كممجي دخل عامه الاعتقالي الـ 19 على التوالي في سجون الاحتلال.

ونوه نادي الأسير، إلى أن "كممجي" هو أحد أبطال عملية نفق الحرّيّة؛ حيث حرر نفسه يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2021 رفقة 5 أسرى آخرين، من سجن "جلبوع"؛ قبل إعادة اعتقالهم بعد 14 يومًا من المطاردة.

ولفت النظر إلى أن إدارة سجون الاحتلال تُواصل عزل الأسير كممجي "انفراديًا" منذ إعادة اعتقاله بعد تحرره عبر "نفق جلبوع".

واعتقل الأسير أيهم كممجي، يوم 4 تموز/ يوليو 2006 في مدينة رام الله، بعد عملية مطاردة من قبل قوات الاحتلال، على خلفية مشاركته في مقاومة الاحتلال وأُصدر بحقه حكمًا بالسجن مدى الحياة.

ونبه نادي الأسير، إلى والدة الأسير كممجي توفيت إثر جلطة دماغية يوم 11 آذار/ مارس 2019، كما استشهد شقيقه "شأس" في شهر رمضان عام 2022 خلال اشتباك مع قوات الاحتلال قرب جنين.

وكان الأسير كممجي، قد نجح بالهرب من سجن "جلبوع" يوم 6 أيلول 2021 رفقة 5 أسرى آخرين، وهم: محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، زكريا الزبيدي، ومناضل انفيعات.

وعلى خلفية عملية نفق الحرّيّة، أصدرت محكمة الاحتلال حُكمًا إضافيًا بحقّ الأسيـر كممجي ورفاقه الخمسة، لمدة 5 سنوات، وغرامة بقيمة 5 آلاف شيقل.