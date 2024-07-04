مستوطنون يحرقون منازل المواطنين جنوبي الخليل

وطن: أضرم مستوطنون، يوم الخميس، النار في منازل المواطنين ومساحات من أراضيهم، في تجمع خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين المسلحين داهموا التجمع بحماية قوات الاحتلال، وأطلقوا الرصاص تجاه منازل المواطنين.

وأحرق المستوطنون منزلين وحطموا نوافذ وأبواب معظم المنازل الأخرى، إلى جانب تكسير مركبات المواطنين، وإتلاف خلايا الطاقة الشمسية، وسرقت نحو 80 رأساً من أغنام المواطنين.

واستمر هجوم المستوطنين على تجتمع خلة الضبع نحو 7 ساعات، تخلله إضرام النار في مساحات من أراضي المواطنين المزروعة، واعتداء على الأهالي بالعصي والهراوات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض، بينهم نساء وأطفال.

ومنع المستوطنين مركبة الدفاع المدني من الوصول إلى مكان الحريق، وألقوا عليها الحجارة ما أدى إلى تحطيم زجاج المركبة.