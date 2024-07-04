الأمم المتحدة: 9 من كل 10 في غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ 7 أكتوبر

وطن: أفادت الأمم المتحدة أن نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء العدوان، مما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأكد مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، "أندريا دي دومينيكو"، أن حوالي 1.9 مليون شخص قد نزحوا في غزة، معظمهم نازحون داخلياً بينما يتعذر عليهم التنقل، خاصة في شمال القطاع.

وأضاف أن هناك تحديات متزايدة أمام الناس الذين يحاولون البقاء آمنين وتحقيق آمالهم وأحلامهم في ظل استمرار الصراع والعدوان على المنطقة.

وتمكن منذ بدء العدوان حوالي 110 آلاف شخص من مغادرة قطاع غزة إلى مصر قبل إغلاق معبر رفح في أوائل مايو، والعديد منهم لا يزالون في مصر أو انتقلوا إلى دول أخرى.

وكانت وكالة "الأونروا" قد أعلنت أن حوالي 250 ألف شخص اضطروا للنزوح من مدينة خان يونس جنوبي غزة، مع تفاقم الظروف الإنسانية بسبب عدم توفر أماكن آمنة داخل القطاع.