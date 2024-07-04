الاحتلال يعتقل 3 شبان من المغير والجلزون ويعتدي على أب ونجله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 مواطنين واعتدت على أب ونجله، خلال اقتحامها قرية المغير ومخيم الجلزون، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير واعتقلت: أنور باسم حج محمد (21 عاما)، وباسل جهاد حج محمد (21 عاما)، واعتدت بالضرب على المواطن شريف النعسان ونجله آدم، بعد ان داهمت منزلهما.

وفي مخيم الجلزون، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أحمد محمد شراكة، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.