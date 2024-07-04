جيش الاحتلال يُعترف بمقتل "نقيب" من لواء جفعاتي شمال قطاع غزة

وطن: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل قائد فصيل في لواء "جفعاتي"، وإصابة آخرين، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن النقيب روي ميلر (21 عاما) من هرتسيليا، قائد فصيلة في كتيبة "روتم" التابعة للواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن ضابطًا وجنديًا آخرين من كتيبة روتيم أصيبا بجروح خطيرة، "وتم إجلاءها لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

يُشار إلى أن هذا الضابط الثاني برتبة "نقيب" الذي يُعلن جيش الاحتلال عن مقتله بـ "نيران المقاومة الفلسطينية"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق الإعلانات الرسمية الصادرة عن جيش الاحتلال، فإن 6 ضباط وجنود قُتلوا منذ بداية شهر يوليو/ تموز الجاري، في جبهات القتال بقطاع غزة والضفة الغربية.

وبلغ عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ممن سمح بنشر أسمائهم، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي، نحو 677؛ بينم 321 قتلوا منذ بداية التوغل البري.

وأظهرت بيانات نشرها جيش الاحتلال، مقتل نحو 51 جندياً في حوادث عمليات، من بينهم 28 قتلوا بنيران القناصة، و5 بنيران طائشة، و18 قتلوا بحوادث (الإسعاف، الأسلحة، الدهس، الطرق).

كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 2,407 ضابطًا وجنديًا بجراح طفيفة، و1,016 بإصابات متوسطة، و598 بإصابات خطيرة، ليصل إجمالي الجرحى 4,021 .

ومنذ التوغل البري في قطاع غزة، أورد جيش الاحتلال إصابة 1,016 طفيفة، و627 إصابة متوسطة، و389 بإصابات خطيرة، ليصل مجملها 2032