مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون أشجارا ويعتدون على مركبة دفاع مدني في مسافر يطا

وطن: هاجم مستوطنون مسلحون، الليلة، منازل المواطنين في تجمع خلة الضبع، في مسافر يطا جنوب الخليل، عقب احراقهم مساحات شاسعة من حقول وأشجار المواطنين، وتحطيم مركبة إطفاء.

وذكرت مصادر محلية، ان اعداد كبيرة من المستوطنين المسلحين هاجموا الاهالي في "تجمع خلة الضبع"في مسافر يطا، وذلك عقب احراقهم مساحات شاسعة من حقول واشجار المواطنين المثمرة، وقد امتدت النيران الى مسافات قريبة من منازل المواطنين، ما أثار حالة من الخوف لدى الاهالي، في ظل منع المستعمرين طواقم الدفاع المدني من الوصول الى النيران، والاعتداء عليهم وتحطيم مركبة الإطفاء.