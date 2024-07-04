الاحتلال يشرع بهدم منزل الشهيد محمد زواهرة شرق بيت لحم

وطن: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بهدم منزل الشهيد محمد عيسى زواهرة في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت بيت تعمر، وحاصرت منزل المواطن عيسى علي زواهرة، وأغلقت المنطقة ومحيط المنزل، وشرعت بهدم منزل نجله الشهيد محمد.

وأضاف المصدر أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على والد الشهيد زواهرة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشقيقين محمد وكاظم زواهرة عند حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة في 22 شباط/فبرايرالماضي، ما أسفر عن استشهاد محمد وإصابة شقيقه كاظم بجروح بالغة الخطورة قبل اعتقاله.

يتبع …