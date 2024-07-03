المقاومة تشتبك مع الاحتلال في رفح.. وتستهدف "نتساريم" بقذائف "الهاون" والصواريخ

وطن: لليوم الـ271 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، موقعةً خسائر مؤكّدَة في العتاد والأرواح.

وفي هذا الإطار، تحدثت مصادر محلية، عن حدوث اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال، في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح.

بدورها، أكّدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابتين للاحتلال من نوع "ميركافا"، بقذيفتي "الياسين 105"، في المخيم الغربي في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وبإسناد ناري، تمكّن مجاهدوها من الهجوم على مقر قيادة عمليات قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى إيقاع عدد من أفراد الموقع بين قتيلٍ وجريح، مشيرةً إلى أنّه تم رصد هبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

كذلك، دكّت كتائب القسّام قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية بقذائف "الهاون".

ونشرت مشاهد مصوّرة لإيقاع قوة للاحتلال في كمين داخل بناية تحصّنت بداخلها في حي الشجاعية.



سرايا القدس تدمّر دبابة وتكمن للاحتلال بالعبوات و"الهاون"

أما سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فأعلنت تفجير عبوة أرضية مزروعة مسبقاً في آلية عسكرية للاحتلال عند شارع 10 جنوب تل الهوا في مدينة غزة.

وبالاشتراك مع كتائب المجاهدين، قصفت جنود وآليات الاحتلال في محور التقدم حي الشجاعية، بوابل من قذائف "الهاون".

كما قصفت بقذائف "الهاون" النظامي والثقيل تحشدات الاحتلال المتمركزة عند تلة المنطار شرقي حي الشجاعية.

وأعلنت قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

إلى جانب ذلك، أعلنت تدمير دبابة للاحتلال من نوع "ميركافا" بعبوة "ثاقب - خرقية"، في محيط ملعب رفح البلدي وسط مدينة رفح، كما استهدفت بقذيفة "RPG" جرافة عسكرية للاحتلال من نوع "D9" عند مفترق سوق الحلال في مدينة رفح.

ونشرت مشاهد من استهدافها آلية عسكرية للاحتلال ودكّها جنود الاحتلال بقذائف "الهاون" في مدينة رفح جنوبي القطاع.



شهداء الأقصى تسقط مسيّرة "سكاي لارك"

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، دكّ محور "نتساريم" بعدد من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل وصواريخ "107" النظامي، كما نشرت مشاهد توثق استهدافه.

وفي محور "نتساريم" أيضاً، قصفت تحشدات قوات الاحتلال في محيط المشفي التركي بصاروخين من نوع "107" وبقذائف "الهاون".

كما أعلنت إسقاط طائرة مسيّرة للاحتلال من نوع "سكاي لارك"، في أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء قاطع شمالي غزة.

كتائب المجاهدين، أعلنت بدورها دكّ موقع "كيسوفيم" العسكري شرق المحافظة الوسطى بصاروخين من نوع "107".

كما نشرت مشاهد من استهداف مقر قيادة فرقة غزة التابعة للاحتلال في "ريعيم" برشقات صاروخية.

واستهدفت قوات الشهيد عمر القاسم تحشداً لقوات الاحتلال في محور التقدم في حي السلام شرق رفح جنوبي القطاع، بقذائف "الهاون"، كما استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مدرسة حطين شرق حي الشجاعية بصواريخ "107" قصيرة المدى.

وتحت عنوان "سيبقى محور نتساريم في مرمى صواريخنا وقذائفنا"، عرض الإعلام الحربي لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد لاستهداف هذا المحور.

وأعلنت وحدة المدفعية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى دك قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذائف "الهاون".

كذلك، أعلنت كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني دكّ قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذائف "الهاون".



وفي السياق، كشفت هيئة البث العبرية، أنّ قادة الفرق الـ4 التابعة لـ"جيش" الاحتلال العاملة في قطاع غزّة قالوا، في نقاش مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنّ جنود الاحتلال باتوا منهكين لدرجة "الاحتراق"، بسبب الخدمة المتواصلة منذ 9 أشهر.

وأوضح قادة قوات الاحتلال لنتنياهو أنّ "تدمير الأنفاق والبنى التحتية" لحركة حماس سيستغرق "وقتاً طويلاً".



المصدر: الميادين