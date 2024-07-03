تحت بند سُمح بالنشر.. مقتل ضابط في جيش الاحتلال من "كريات شمونة" في معارك قطاع غزة

وطن: أعلن "جيش" الاحتلال، الأربعاء، مقتل النقيب إيلي إليشا لوجسي، من مستوطنة "كريات شمونة"، وذلك خلال المعارك في قطاع غزة.

وتحت بند سُمح بالنشر، كشف "الجيش" أنّ لوجسي (21 عاماً)، هو ضابط في "الكتيبة 75"، مشيراً إلى أنّه قُتل بصاروخ مضاد للدبابات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال المعترف بهم إلى 676، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقبل ساعات، أقرّ "جيش" الاحتلال، بإصابة 24 جندياً خلال 24 ساعة، بينهم 23 جندياً في قطاع غزّة، وسط اشتداد المعارك في القطاع خلال الأيام الأخيرة.

وأمس، اعترف "جيش" الاحتلال بمقتل جنديين، وإصابة 5 جنود من كتيبة "121" في اللواء الـ"8"، أحدهم جروحه خطيرة، في استهداف جرى الاثنين لمقر قيادة "جيش" الاحتلال في منطقة "نتساريم" وسط القطاع، في حادث وصفه الإعلام العبري بـ "حدث صعب لم يحدث مثله منذ شهور".

كذلك، تحدث الإعلام العبري عن إصابة جندي من الكتيبة الـ"52" من اللواء "401" بجروح خطيرة جداً، في معركة أخرى في جنوبي قطاع غزّة.

يأتي ذلك في وقتٍ تنفذ المقاومة في غزّة، كمائن محكمة ضد جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في القطاع، موقعةً خسائر فادحة في صفوفه خلال معارك تركزت في الشجاعية ورفح.



المصدر: الميادين