طوفان الأقصى" في اليوم الـ 272.. جنود الاحتلال وآلياته في مرمى نيران المقاومة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ272، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

شهد قطاع غزة معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال حيث أعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين برفح وقصف قوات الاحتلال بحي الشجاعية. فيما أعلنت سرايا القدس أنها دمرت دبابة وجرافة للاحتلال برفح وقصفت قوات الاحتلال بالشجاعية.

في المقابل أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 24 جندياً، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 23 جندياً في قطاع غزة، وسط اشتداد المعارك في القطاع خلال الأيام الأخيرة.

من ناحية أخرى ارتكبت قوات الاحتلال 3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة استشهد فيها 45 شخصا وأصيب 125، وفقا لوزارة الصحة.

وفي جنوب لبنان أعلن حزب الله قصفه بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا عدة مواقع للجيش الإسرائيلي ردا على اغتيال إسرائيل قائد وحدة عزيز في الحزب.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ272: