مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويدمرون خط مياه في مسافر يطا

وطن: هاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين بالحجارة، ودمر آخرون خط مياه في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجموا بالحجارة مركبات المواطنين، بالقرب من مفترق مستعمرة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا، ما أدى إلى تحطيم زجاج مركبة المواطن إبراهيم جبارين.

كما وقام مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "شمعون"، بتدمير وقطع خط المياه المغذي لتجمع "أم الخير" في المسافر، والذي يضم ما يقارب 30 منزلا ومسكنا.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون في تجمع "أم الخير" من قبل الاحتلال ومجموعات المستوطنين، كان آخرها هدم قوات الاحتلال ما يزيد عن ثلث التجمع، حيث شملت عملية الهدم 11 منزلا ومسكنا، بالإضافة إلى عدد من الخيام والمنشآت، قبل نحو أسبوع.