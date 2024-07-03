إصابة مواطن برصاص مستوطن جنوب الخليل

وطن: أصيب مواطن برصاص أحد المستوطنين، اليوم الأربعاء، في بلدة السموع جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنا أطلق الرصاص الحي باتجاه المواطن محمد مسلم أبو الكباش (25 عاما)، أثناء رعيه الأغنام بمنطقة "خربة الطيران" في بلدة السموع، ما أدى إلى إصابته بالكتف، وتم نقله إلى مستشفى يطا الحكومي ووصفت حالته بالمستقرة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية بلدة السموع، من منطقة "مجد الباع"، وانتشرت على الطرقات وأعاقت حركة المواطنين.