جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد نضال العامر في جنين

وطن: شيعت جماهير غفيرة، في مدينة جنين ومخيمها، عصر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الشاب نضال زياد العامر (23 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم جنين.

وانطلق موكب التشييع في مسيرة جابت شوارع المدينة ومخيمها، ردد المشيعون خلالها الهتافات المنددة بالاحتلال وسياساته الإجرامية، وعمليات الإعدام الميداني التي ينفذها، وعدوانه المستمر على شعبنا خاصة في جنين ومخيمها وقراها وبلداتها.

وتوجه موكب التشييع نحو منزل عائلة الشهيد في المخيم، حيث ألقت عائلته ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم نقل إلى المسجد الكبير حيث صليت عليه صلاة الجنازة قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم .

وأكد متحدثون خلال التشييع أن إرهاب وجرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن الاستمرار في المقاومة والتصدي، وعلى رص الصفوف والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ليتمكن شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت استشهاد العامر، متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الوحدات الخاصة "المستعربة" التي تسللت إلى داخل مغسلة للمركبات في المنطقة الصناعية بجنين، وأعدمته من مسافة صفر.