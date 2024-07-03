غالانت يهدد باجتياح بري يصل إلى الليطاني في جنوب لبنان

وطن: هدد وزير جيش الاحتلال ، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، باجتياح بري للبنان وألمح أن اجتياحا كهذا قد يصل إلى نهر الليطاني. وجاءت أقوال غلانت خلال لقائه مع قوات الاحتلال في "غلاف غزة"، في أعقاب اغتيال قائد وحدة "عزيز" في حزب الله، أبو نعمة ناصر، بغارة جوية.

واعتبر غالانت أن "الدبابة التي خرجت من المعركة في رفح يمكنها الوصول حتى الليطاني. ونوجه ضربات شديدة لحزب الله يوميا، وسنصل إلى جهوزية كاملة وإلى موقع قوة في أي عملية عسكرية أو تسوية. ونحن نفضل تسوية، لكن إذا أملى الواقع علينا الحرب فإننا جاهزون للقتال".

وتابع غالانت أن "القدرة العسكرية والقدرة اللوجستية هما اللتان تسمحان لنا بالوصول وتطبيق أهداف الحرب، ونحن نقترب من هذا الموضوع في قطاع غزة".

وبحسبه، فإن "حماس منهكة وفي وضع صعب، وسنصل إلى أهدافنا من خلال موقع قوي جدا، وهذه المسألة آخذة بالاقتراب".

وأضاف غالانت، مخاطبا جنود في الشعبة التكنولوجية واللوجستية، أن "الدبابة الموجودة هنا والتي تعتنون بها بعد أن خرجت من المعركة بإمكانها الوصول إلى الليطاني، ونحن حازمون في هذه الخطوة إذا دعت الحاجة".