قسم جراحة الأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الجمعية العربية للتأهيل والجراحة يواكب التطور التقني والعلم

وطن: أجرى رئيس قسم جراحة الأعصاب والدماغ في مستشفى الجمعية العربية للتأهيل والجراحة الدكتور حنا خمشتا، عملية استئصال ورم دماغي لمريض، والتي تعتبر كباقي عمليات جراحة الدماغ من العمليات الدقيقة والصعبة، باستخدام تقنية المراقبة الدماغية التي تقوم على مبدأ مراقبة الوظائف الدماغية للمنطقة التي يجرى فيها عملية الإستئصال خوفا من حدوث أي ضرر على الدماغ وهي ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنيات اذ اننا نقوم باستخدامها بشكل روتيني منذ حوالي العامين.

تطور قسم جراحة الاعصاب والعمود الفقري في الجمعية/ المستشفى

وأشار د. خمشتا إلى التطور الكبير الذي طرأ على قسم جراحة الأعصاب للدماغ والجهاز العصبي والعمود الفقري في مستشفى الجمعية العربية للتأهيل والجراحة ، حيث تم تطوير الأجهزة والمعدات، وتم إدخال الكثير من التقنيات المستخدمة في الجراحات الحديثة للأعصاب كعمليات اسئصال أورام النخاع الشوكي والدماغ والعمود الفقري، باستخدام جهاز "التراسونيك اسبراريتر " Ultrasonic Aspirator الذي يستخدم لتفتيت وشفط الأورام وإزالتها بطريقة أمنة ودون الاضرار بالمنطقة المحيطة بالورم وباستخدام تقنيات المراقبة العصبية خلال العملية Neurophysiological monitoring .

وفي سعي إدارة الجمعية العربية للتأهيل , والجراحة لتطوير قسم جراحة الأعصاب والعمود الفقري، كأحد أهم الأقسام في المشفى، أكد د. خمشتا على أنها سارعت إلى شراء أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا، موضحا أن حاليا بالإمكان اجراء معظم عمليات جراحة الدماغ والاعصاب على مستوى متقدم وبشكل امن، ويشمل ذلك عمليات إصابات الدماغ والعمود الفقري، عمليات الانزلاقات الغضروفية (الديسك) باستخدام تقنيات المنظار الجراحي والتداخل المحدود (minimally invasive spine surgery) والتي تقلل من الشعور بالألم ما بعد العملية وتسمح للمريض بالعودة لممارسة نشاطته اليومية والعودة لعمله خلال فترة اقل من الجراحة التقليدية.

كما شدد الدكتور خمشتا على قدرة قسم جراحة الاعصاب بالجمعية اجراء عمليات تثبيت الازاحة بين الفقرات وعمليات استئصال اورام العمود الفقري والدماغ وعمليات أخرى تختص بالجهاز العصبي”

وأكد الدكتور حنا خمشتا على أن قسم جراحة الأعصاب في الجمعية العربية، هو الوحيد في منطقة بيت لحم الذي يمتلك أحدث التقنيات والأجهزة والتكنلوجيا المتطورة التي تمكنه من إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة والصعبة والمعقدة.

المصدر:"PNN"