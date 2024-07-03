الاحتلال يغتال قائد وحدة عزيز في حزب الله أبو نعمة ناصر

رام الله - وطن: أغتال جيش الاحتلال ظهر اليوم قياديا عسكريا بارزا في حزب الله.

وقالت مصادر لبنانية ان جيش الاحتلال اغتيال أبو نعمة ناصر، قائد وحدة عزيز في حزب الله في غارة على سيارة على جنوب لبنان.

وقصفت طائرات الاحتلال المسيرة ظهر اليوم سيارة قرب المستشفى الإيطالي في مدينة صور جنوب لبنان.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان " إسرائيل اغتالت قائدًا كبيرًا في حزب الله في منطقة صور - قائد وحدة "عزيز"، وهي الوحدة التي تقود القطاع الغربي بأكمله في جنوب لبنان."

وقالت الاذاعة "هذا هو القائد الميداني الأقدم في كامل القطاع الغربي لجنوب لبنان، والرجل المسؤول عن جميع العمليات وإطلاق النار التي تمت في الجليل الغربي خلال كل أشهر الحرب." وهو يعد أحد أكبر عضوين (مع طالب عبدالله) في حزب الله تم اغتيالهما حتى الآن.

وقالت الاذاعة ان عملية الاغتيال من المتوقع أن تؤدي إلى رد فعل من حزب الله.