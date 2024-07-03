سرايا القدس: "بعض أسرى العدو حاولوا الانتحار" وشرعنا بسحب بعض الامتيازات منهم ردا على ما يتعرض له أسرانا

رام الله – وطن: أعلن الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة ان بعض أسرى الاحتلال حاولوا الانتحار الفعلي.

وقال أبو حمزة في تغريدة على منصته الرسمي "لقد أقدم عدد من أسرى العدو على محاولة الإنتحار الفعلي وبإصرار نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم، واختلاف المعاملة من قبل وحدات التأمين في سرايا القدس بحرمانهم من بعض الامتيازات التي كانت تقدم لهم قبيل جريمة النصيرات البشعة التي قام بها جيش العدو النازي المجرم عبر قتل مئات الفلسطينيين الأبرياء، وتواصل سياسة التعذيب المستمر لأسرانا في السجون وغيرها من الإجراءات التعسفية الظالمة".

وقال أبو حمزة "إن قرارنا في سرايا القدس بمعاملة أسرى العدو بذات معاملة أسرانا داخل السجون سيبقى ساريًا طالما استمرت حكومة الإرهاب بإجراءاتها الظالمة تجاه شعبنا وأسرانا وقد أعذر من أنذر."