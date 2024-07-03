الاحتلال يهدم منزلين وبركسين في خربة الطويل جنوب نابلس

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين مكونين من الصفيح و"بركسين" في خربة الطويل شرق بلدة عقربا جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وأغلقت المنطقة ومنعت الوصول إليها، وشرعت بهدم منزلين من الصفيح وبركسين لتربية المواشي حتى اللحظة، تعود لعائلة أبناء صدقي حمد، مشيرا إلى استمرار عملية الهدم.

وأشار إلى أن الاحتلال أخطر في وقت سابق بهدم ستة منازل من الصفيح وست بركسات بالهدم في المنطقة، وقدمت البلدية اعتراضا من خلال "مركز القدس" لدى محاكم الاحتلال، إلا أنها رفضت الاعتراض هذا العام، وبدأ الاحتلال بهدم المنشآت بشكل مباشر.