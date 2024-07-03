منظمة البيدر: مستوطنون يشعلون النيران في أراضي رعوية قرب تجمع عرب المليحات

وطن: أشعل مستوطنون، اليوم الأربعاء ،النيران في أراضي رعوية قرب تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي بأن مستوطنون من البؤر الاستعمارية المجاورة لعرب المليحات، أشعلوا النيران في محاصيل رعوية من القمح والشعير، مملوكة لمواطنين من تجمع عرب المليحات البدوي.

يشار الى أن مستوطنين أشعلوا النيران أمس الثلاثاء، في أراض مجاورة لطريق المعرجات شمال غرب أريحا.