تشييع جثامين شهداء طولكرم إلى مثواهم الأخير

وطن: شيعت جماهير غفيرة في مخيم نور شمس بطولكرم، اليوم الأربعاء، جثامين أربعة شهداء، ارتقوا خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي في المخيم.

والشهداء الأربعة هم: يزيد صاعد الشافع، ونمر أنور حمارشة، ومحمد ياسر شحادة، ومحمد حسن غنام.

وانطلق موكب التشييع في مخيم نور شمس في طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال، وعدوانه المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت طائرة مسيرة قصفت وسط مخيم نور شمس ليلة الأمس الثلاثاء ما أدى لاستشهاد الشبان الأربعة، وأعلنت فصائل العمل الوطني في طولكرم حالة الحداد على أرواح الشهداء والإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة باستثناء امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي).