شهيدتان في مخيم النصيرات وانتشال جثامين 7 شهداء غرب مدينة رفح

وطن: استشهدت مواطنتان، اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد مواطنتين وجرى نقلهما إلى مستشفى في دير البلح.

وفي السياق ذاته، انتشلت الطواقم الطبية، جثامين 7 شهداء في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، بينها 5 جثث متفحمة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول/ اكتوبر 2023 ما اسفر عن استشهاد 37925 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 87141 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.