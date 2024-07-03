الاحتلال يهدم 3 منازل وغرفة زراعية في الضفة

وطن: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل وتسوية بناء وغرفة زراعية في نابلس وأريحا وبيت لحم.

ففي نابلس، هدم الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في الجهة الشمالية الغربية من بلدة يتما جنوبا، بحجة البناء دون ترخيص، وتعود ملكيتهما للمواطنين محمد شحادة نجار، وبراء شحادة نجار.

وفي أريحا، هدم جيش الاحتلال منزلا مكونا من 3 غرف وتقدر مساحته بـ (130 مترا مربعا) ومسقوفا بالخشب، يعود للمواطن سعيد محمد رشايدة، ويأوي 10 أفراد، كما هدم الاحتلال تسوية بناء آخر يعود للمواطن عماد موسى نواورة، بعد الاستيلاء على معدات بناءه قبل نحو شهر.

أما في مدينة بيت لحم، هدم الاحتلال غرفة زراعية وجرف حقول زيتون في قرية المنية، جنوب شرق المدينة، تعود للمواطن محمد محمود الكوازبة.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال أصدرت في النصف الأول من العام 2024، 359 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز معظم هذه الإخطارات في محافظات الخليل (111 إخطاراً) وأريحا (73 إخطاراً) ورام الله (46 إخطار)، هدمت خلالها 318 منشأة.