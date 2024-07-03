حزب الشعب ينعى رفيقه المناضل د. عباس عبد الحق

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، المناضل والنقابي الدكتور عباس عبد الحق، الذي رحل عن عالمنا بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحيات.

جاء ذلك في بيان نعي رسمي للحزب، فيما يلي نصه:

بكل الحزن والأسى ينعى حزب الشعب الفلسطيني، ممثلاَ بالأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم رفيقات ورفاق وأنصار الحزب، أحد كوادره التاريخية، الرفيق المناضل:

الدكتور المهندس "محمد عباس" بكر عبدالحق (ابو مجدي) الذي رحل عن عالمنا مساء بعد ظهر الثلاثاء الموافق 2/7/2024 عن عمر يناهز الـ86 عاماً، قضى منها عقود من الزمن في صفوف حزبنا، حيث تولى العديد من المهام الوطنية والحزبية خلال نشاطه، ملتزماَ في خدمة قضايا حزبه وشعبه، الوطنية والاجتماعية والديمقراطية.

انخرط الرفيق الراحل مبكراَ في صفوف الحزب الشيوعي سابقاَ - حزب الشعب الفلسطيني- وبعد الاحتلال الاسرائيلي لبقية الأراضي الفلسطينية عام 1967، انخرط في صفوف الجبهة الوطنية المتحدة التي بادر وشكلها الحزب لمقاومة الاحتلال في سبعينيات القرن الماضي، وتعرض للملاحقة من قبل أجهزة وقوات الاحتلال وقبل أن يجرى اعتقاله وقضائه عدة أعوام في سجون الاحتلال وأقبية التعذيب، كان خلالها نموذجاَ للصمود والصلابة في وجه السجن والسجان.

وبالإضافة لنشاطه السياسي الوطني، كان للرفيق الراحل العديد من الاسهامات البارزة في مجال الهندسة المدنية، حيث عمل عدة أعوام في دائرة الاشغال العامة ومن ثم في بلدية نابس، وكان قائداَ نقابياَ في نقابة المهندسين، قبل أن يلتحق بالهيئة الأكاديمية في جامعة بيرزيت، حيث أسهم ايجابياَ بتطوير الحياة الأكاديمية في مجال تخصصه، وأصبح عميداَ لكلية الهندسة فيها، كما لعب دوراَ بارزاَ في تحقيق وترسيخ العديد الحقوق والمكاسب النقابية لصالح العاملين في الجامعات الفلسطينية.

إن حزب الشعب يتقدم من أسرته ورفاقه وعموم آل عبد الحق الكرام داخل وخارج الوطن، بأحر التعازي والمواساة، ويعاهد رفيقه الراحل ان يبقى وفياَ للقضايا التي آمن بها، وللأهداف التي ناضل من أجلها.

لروح فقيدنا الراحل السلام ولذكراه المجد والخلود

حزب الشعب الفلسطيني

2/7/2024