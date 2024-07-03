إسحاق بريك: ما يحدث في غزّة وصمة عار على "إسرائيل"

رام الله - وطن: قال اللواء الاحتياط في جيش الاحتلال، "إسحاق بريك"، اليوم الأربعاء، إن ما يحدث في قطاع غزة يشكل "وصمة عار كبيرة بالنسبة لإسرائيل"، مؤكداً أنهم "يخسرون على نطاق واسع".

وأضاف بريك أن "بنيامين نتنياهو" يلقي "الرماد في العيون"، متجاهلاً الخسائر التي تكبدتها دولة الاحتلال.

كما اتهم بريك رئيس أركان جيش الاحتلال "هرتسي هاليفي"، بـ "الكذب" وأنه يرغب في البقاء في منصبه حتى نهاية ولايته.

وشدد بريك على أن جيش الاحتلال يعلم أنه "مستحيل هزيمة حركة حماس"، معبراً عن استيائه من خسائر الجنود في غزة.

ونوه إلى أن الدعوة للاستمرار في الحرب لتقويض حماس هي "شعارات فارغة".

وفي مقابلة مع قناة "كان" العبرية أمس، حذر بريك "الإسرائيليين" من أن "نتنياهو وغالانت وهاليفي" قد يتورطوا في حرب إقليمية شاملة، مؤكداً أن المواجهة مع حزب الله ستكون "هزيمة استراتيجية" إذا بدأت الآن.