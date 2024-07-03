جيش الاحتلال يقر بإصابة 24 جندي خلال الساعات الماضية

وطن: أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 24 جندياً خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 23 جندياً في قطاع غزّة، وسط اشتداد المعارك في القطاع خلال الأيام الأخيرة.

واعترف جيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، بمقتل جنديين، وإصابة 5 جنود من كتيبة "121" في اللواء الـ"8"، أحدهم جروحه خطرة، في استهداف جرى الاثنين لمقر قيادة جيش الاحتلال في منطقة "نتساريم" وسط القطاع، في حادث وصفه الإعلام العبري بـحدث صعب لم يحدث مثله منذ شهور.

وتحدث الإعلام العبري عن إصابة جندي من الكتيبة الـ"52" من اللواء "401" بجروح خطرة جداً، في معركة أخرى في جنوبي قطاع غزّة.

يأتي ذلك في وقتٍ تنفذ المقاومة في غزّة، كمائن محكمة ضد جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في القطاع، موقعةً خسائر فادحة في صفوفه خلال معارك تركزت في الشجاعية ورفح.