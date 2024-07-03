الاحتلال يصادق على بناء 5300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

رام الله - وطن: أفادت القناة السابعة العبرية بأن ماتسمى "لجنة التخطيط العليا" في الإدارة المدنية ستصادق اليوم الأربعاء وغداً الخميس على بناء 5300 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وأشارت القناة إلى أن من بين المستوطنات التي سيتم البناء فيها: مستوطنة "ألون موريه" في نابلس، حيث سيتم بناء 186 وحدة استيطانية، "كريات أربع" في الخليل بـ 240 وحدة استيطانية، و 435 وحدة لمستوطنة "نريا" في رام الله.

وأوضحت القناة أن إجمالي الوحدات الاستيطانية الجديدة التي تمت المصادقة عليها خلال العام والنصف الماضي وصل إلى أكثر من 24 ألف وحدة، بينما تمت المصادقة على بناء أقل من 20 ألف وحدة بين العامين 2020 و 2022.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال عن شرعنة خمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك "افيتار" جنوب نابلس، "سدي افرايم" غرب رام الله، "جفعات اساف" شرق رام الله، "حالتس" بين القدس والخليل، و"ادوريم" قرب الخليل.

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وتسهيل عمليات هدم المنازل الفلسطينية في منطقة (ب).