الاحتلال يبحث استخدام الآليات المدرعة خشية العبوات الناسفة في الضفة

وطن: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن عناصر المقاومة في المخيّمات بدأوا برصد عمليات جيش الاحتلال ومحاور الدخول والخروج وأسلوب العمليات، ويحاولون الرد على ذلك بطرق مختلفة.

وتدرس قيادة جيش الاحتلال ايجاد حلول واتخاذ خطوات جديدة للعبوات الناسفة التي يستخدمها المقاومون في الضفة خلال الاقتحامات المستمرة والتي تسببت في مقتل عدد من الجنود.

وهذه الخطوات الجديدة تعتمد على آليات مدرعة أثقل في الاقتحامات وقصف أوسع من الجو وتعزيزات استخباراتية، وإجراءات أخرى مشددة.

في المقابل، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن فرقة الجيش في الضفة الغربية تعمل على تغيير طرق عملها، وتلجأ إلى أساليب مختلفة بهدف التمويه.

وفي ذات السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول أمني اسرائيلي، قوله إن هناك مخاوف من "المحاولات المستمرة من قبل إيران وحماس ومنظمات أخرى، لإدخال أسلحة إلى الضفة ، من بينها آر بي جي"، مشيراً إلى أنه يتم بين الفينة والأخرى ضبط أسلحة يتم تهريبها على حد قوله.

وقتل جنديان إسرائيليان وأصيب عدد آخر في حدثين منفصلين في جنين وطولكرم، خلال تفجير عبوات ناسفة في مركبات تابعة للاحتلال.